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Российский часовщик поразил швейцарских экспертов

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Российский независимый часовщик Константин Чайкин со своей моделью этого года Joker стал финалистом часового конкурса Grand Prix d’Horlogerie de Genève в номинации Artistic Craft («Художественные ремесла»). Об этом часовщик рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Grand Prix d’Horlogerie de Genève по уровню организации и статусу участников — часовой "Оскар", самый престижный конкурс, где отмечаются самые передовые, инновационные и творческие часы года, — пояснил часовщик. — Ранее я дважды подавал заявку на свое участие в Гран-При — в первый раз с часами Cinema, во второй — с Carpe Diem, но до финала не доходил».

По словам Чайкина, он снова решил подать заявку «в связи с ошеломляющим успехом Joker на выставке BaselWorld». «Новость о том что мои часы попали в финал, невероятно порадовала: предварительно в категории было около 20 номинантов. Chopard, Hermès, Vаcheron Constantin, Voutilainen. Соседство с такими финалистами в одной категории — уже большой успех», — отметил часовщик.

Joker, кинематическая модель с индикатором лунных фаз и циферблатом, стилизованным под лицо смеющегося клоуна, стали первыми часами российского бренда, вышедшими в финал конкурса Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Победители будут определены 8 ноября. До этого все часы, вышедшие в финал, будут представлены экспертам в шести странах мира во время специального турне.

Конкурс Grand Prix d’Horlogerie de Genève проходит ежегодно с 2001 года. Свои модели на конкурс могут свободно представлять все бренды. Из представленных часов международное независимое жюри, включающее экспертов, журналистов и часовых коллекционеров, выбирает победителей в нескольких номинациях (в 2017 году это 12 номинаций, включающих женские часы, часы с усложнениями и ювелирные часы).

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