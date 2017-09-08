G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев

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Японский бренд ударопрочных часов G-Shock выпустил модель TUNDRA GA-700SKZ-7 совместно с китайским брендом спортивной и городской одежды Sankuanz и дизайнером Шаньгуанем Жи (Shangguan Zhe). Корпус и ремешок часов белого цвета декорирован арктическим камуфляжным принтом для условий тундры, на ремешке также указано название бренда Sankuanz.

Бренд G-Shock специализируется на производстве ударопрочных часов и сотрудничает с дизайнерами, художниками и музыкантами. Принадлежит компании Casio. Компания Casio основана в 1946 году в Токио, производит электронные устройства (калькуляторы, фотокамеры, музыкальные инструменты, планшеты) и наручные часы.