Швейцарцы представили дайверские часы в корпусе из уникального материала

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen отметила 50-летие выпуска первых дайверских моделей в семействе Aquatimer и представила часы в корпусе из инновационного запатентованного материала Ceratanium. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

Часы Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition «50 Years Aquatimer» оснащены автоматическим механизмом калибра IWC 89802 и водонепроницаемы до 10 бар. Материал Ceratanium, из которого изготовлен корпус, легче титана и более устойчив к царапинам, нежели керамика. Внешний и внутренний вращающиеся безели позволяют контролировать время погружения с помощью системы IWC SafeDive. Она обеспечивает его безопасную корректировку: внутренний безель можно повернуть, только когда внешний безель вращается против часовой стрелки.

Фото: IWC Schaffhausen

Часы снабжены сменяемым каучуковым ремешком. Модель Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition «50 Years Aquatimer» выпущена лимитированной серией из 50 экземпляров.

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Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen была основана в 1868 году и располагается в городе Шаффхаузен. С 1999 года компания работала под девизом «Инженерное искусство для мужчин», но в 2017 году выпустила первую за долгое время женскую коллекцию.

Выпускает модели класса люкс, в том числе с усложнениями, в шести коллекциях — Pilot's Watch, Ingenieur, Da Vinci, Aquatimer, Portofino и Portugieser. Весной 2017 года мануфактура отметила 50-летие своего партнера Mercedes-AMG выпуском в коллекции Ingenieur ограниченной серии спортивных хронографов.