Легендарный Tank Cartier отметил столетний юбилей

Французский ювелирно-часовой дом Cartier отмечает в 2017 году столетний юбилей легендарных прямоугольных часов Tank и пополняет коллекцию новыми моделями. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 4 сентября.

Часы характерной формы с сглаженными бранкардами (боковыми деталями корпуса, соединяющими ушки и ремешок), с минутной шкалой Chemin de fer («Железная дорога») и римскими цифрами на циферблате, с увенчанной сапфировым кабошоном заводной головкой носили знаменитости разных лет: актер черно-белого кино Рудольф Валентино, кинозвезды Гэри Купер, Катрин Денев, Ален Делон, художник Энди Уорхол, принцесса Уэльская Диана.

Флагманские модели в коллекции Tank 2017 года — скелетонизированные Tank Américaine в платиновом либо золотом изогнутом прямоугольном корпусе Tank Cintrée. Эти часы оснащены механизмом с ручным заводом калибра 9917 MC и выпущены ограниченными сериями из 100 изделий в каждой.

Кроме того, в 2017 году выпущено два новых варианта Tank Louis Cartier, оснащенных механизмами калибра 8971 MC с ручным заводом. Это женские часы из розового или белого золота с выложенными бриллиантами бранкардами и элегантная крупная модель в корпусе из розового золота.

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Часовые коллекции дом представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве.

Летом 2017 года часовой дом представил часы Ronde Solo de Cartier и Tank Solo с разноцветными ремешками из натуральной кожи.