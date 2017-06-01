IWC Schaffhausen отметила юбилей Mercedes-AMG выпуском титановых часов

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen отметила 50-летие своего партнера Mercedes-AMG выпуском в коллекции Ingenieur ограниченной серии спортивных хронографов, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в четверг, 1 июня.

«В спортивном хронографе сочетается точность технологий и впечатляющий дизайн — он воплощает именно те ценности, которые объединяют обе наши компании. Мы бы хотели направить Mercedes-AMG самые теплые поздравления по случаю этой знаменательной даты. Мы убеждены, что Mercedes-AMG ждут успехи в будущем», — сказал Кристоф Грейнджер-Херр, генеральный директор IWC Schaffhausen.

Фото: пресс-служба IWC Schaffhausen

Новый спортивный хронограф Ingenieur Chronograph Sport Edition «50th Anniversary of Mercedes-AMG» в титановом корпусе диаметром 44 миллиметра оснащен механизмом собственного калибра IWC 89361 с функцией Flyback. Корпус выполнен из титана, дизайн посеребренного циферблата напоминает о стиле 1950-х годов. Механизм часов защищен от воздействия магнитного поля внутренним корпусом из мягкого железа с насечками, напоминающими насечки тормозного диска гоночной машины. На заднюю крышку нанесена гравировка «В знак уважения к одному человеку, одному автомобилю». Модель выпущена лимитированной серией из 250 экземпляров.

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen была основана в 1868 году и располагается в городе Шаффхаузен. С 1999 года компания работала под девизом «Инженерное искусство для мужчин», но в 2017 году выпустила первую за долгое время женскую коллекцию.

Выпускает модели класса люкс, в том числе с усложнениями, в шести коллекциях — Pilot's Watch, Ingenieur, Da Vinci, Aquatimer, Portofino и Portugieser.

