Richard Mille представил выдерживающие десятитысячекратную перегрузку часы

Швейцарская часовая мануфактура Richard Mille продолжает сотрудничество с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, сообщает ABTW.

Марка выпустила часы с ударопрочным турбийоном RM 27-03 Rafael Nadal "Tourbillon Shock Resistance", способные выдерживать перегрузки до 10 000 g (перегрузка в 1 g равна весу тела, покоящемуся в поле тяжести Земли). Корпус часов желто-красного цвета выполнен из инновационного материала TPT Quartz, а мосты — из титана Grade 5. Часы снабжены желтым ремешком из текстиля.

Фото: Richard Mille 1 /4

В мае 2016 года марка выпустила первые часы с автоматическим механизмом из коллекции, созданной при участии Надаля.

Компания Richard Mille основана в Швейцарии в 1999 году. В год мануфактура выпускает около четырех тысяч часов и является одним из самых дорогих часовых брендов, который сотрудничает со многими знаменитостями шоу-бизнеса, спорта и искусства, например, с художником-граффитистом Сирилом Конго (Cyril Kongo) .