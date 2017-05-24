Песочные часы с наносферами предложили за 12 тысяч долларов

Австралийский дизайнер Марк Ньюсон разработал эксклюзивную модель песочных часов. Об этом сообщает Hodinkee.

Роль рабочего вещества в устройстве высотой 15 сантиметров и весом 1,5 килограмма выполняют 1,2 миллиона покрытых медью наносфер из нержавеющей стали диаметром 0,6 миллиметра. Колба выполнена из ударопрочного боросиликатного стекла. Интервал хода часов — 10 минут. Производство ведется вручную на европейской фабрике, местоположение и название которой держится в секрете. Часы выпущены тиражом в 100 пронумерованных экземпляров и стоят 12 тысяч долларов.

Марк Ньюсон — промышленный дизайнер, работающий в области авиастроения, дизайна мебели, ювелирных украшений, одежды. Родился в 1963 году в Сиднее, Австралия; с 1997 года живет и работает в Лондоне. Работы Ньюсона представлены в большинстве постоянных музейных коллекций, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке, Лондонский музей дизайна, Центр Помпиду и Vitra Design Museum.