Swatch выпустил часы в честь принцессы с чешуйчатым хвостом

Часовой бренд Swatch представил модель часов POP в лимитированной линии Milusine, разработанной совместно с дизайнером, иллюстратором и диджеем Бриандой Фитц-Джеймс Стюарт. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 23 мая.

Фото: пресс-служба Swatch 1 /3

Ремешок модели украшает стилизованное изображение принцессы Мелюзины, героини шотландского фольклора. Согласно легенде, она была дочерью шотландского короля Элинаса и феи Прессины. Она привлекала мужчин красотой лица и приводила в ужас чешуйчатым хвостом.

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель.

Брианда Фитц-Джеймс Стюарт — дизайнер, иллюстратор, диджей. Выпускница Европейского института дизайна. Внучка известной своей эксцентричностью испанской герцогини Альба, коллекционера и светской львицы.