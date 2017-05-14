Бренд Swatch предложил часы с механизмом из 51 детали

Швейцарский часовой бренд Swatch представил новые часы с автоподзаводом, механизм которых состоит всего из 51 детали, включая один центральный винт, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в субботу, 13 мая.

Часы входят в коллекцию Sistem 51 Irony и представлены в нескольких вариантах: у часов линии Sistem Khaki циферблат и ремешок выдержаны в защитном оттенке хаки, у часов линии Sistem Navy — в темно-синем цвете navy. Запас хода новинок составляет 90 часов.

Фото: пресс-служба Swatch 1 /3

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как second watch — «вторые часы», повседневная модель. Марка регулярно выпускает новинки в сотрудничестве с дизайнерами, художниками и артистами. В апреле 2017 года на Salone del Mobile в Милане бренд показал часы серии Swatch Art Special, созданные в коллаборации с итальянским промышленным дизайнером Паолой Навоне.

