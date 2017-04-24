Паола Навоне придумала часы для Swatch часы Thammada

Итальянский промышленный дизайнер Паола Навоне создала новую модель часов для серии Swatch Art Special, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в понедельник, 24 апреля.

Фото: пресс-служба Swatch 1 /2

Новые часы в пластиковом корпусе с черно-бело-голубым цветочно-геометрическим принтом на циферблате получили название Thammada (в переводе с тайского — «простые вещи») и выпущены лимитированной серией из 888 экземпляров. Премьера модели прошла в Милане во время Salone del Mobile. В России она представлена в флагманских магазинах марки в ГУМе и ТЦ «Охотный ряд» по цене 7550 рублей.

Паола Навоне — итальянский дизайнер, архитектор, арт-директор, декоратор и сценограф. Начала карьеру еще в студенчестве, в 70-е годы работала в составе постмодернистской группы Alchemia с Алессандро Мендини. Считается основательницей современного этностиля в дизайне мебели и интерьеров.