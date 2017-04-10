Швейцарский бренд Swatch представил в России новые ультратонкие часы с кварцевым механизмом из обновленной линейки Skin, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в понедельник, 10 апреля.

«Мы с гордостью представляем новую коллекцию Skin — надежного члена семьи Swatch, — сказал креативный директор бренда Карло Джорданетти. — Объединяя три важнейших компонента: легкость, свободу и самовыражение, они являются частью души Swatch». Всего в коллекции появилось 11 новых моделей современного дизайна на браслетах из пластика либо металла, каждая представлена в двух размерах. В изготовлении корпуса применялась технология Bi-Injection, создающая эффект «волны».

Фото: пресс-служба Swatch 1 /4

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как second watch — «вторые часы», повседневная модель. Марка регулярно выпускает новинки в сотрудничестве с дизайнерами, художниками и артистами. В марте 2017 года бренд выпустил часы совместно с французской певицей Джейн (Jain).

