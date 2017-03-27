Swatch выпустил часы совместно с французской певицей

Швейцарская марка Swatch выпустила специальную модель, созданную в сотрудничестве с французской певицей Джейн (Jain). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 27 марта.

Часы из коллекции Art Special выпущены ограниченным тиражом в 10150 экземпляров и получили название Zanaka в честь дебютного альбома певицы. На малагасийском языке это слово означает «ребенок». Ремешок и корпус часов украшены изображением танцующих человечков. По словам представителей бренда, они символизируют детскую непосредственность восприятия.

Фото: пресс-служба Swatch 1 /3

«Еще когда я ходила в школу, я рисовала в уголках страниц в тетрадях маленьких пляшущих детей. Для меня они символизируют ритм и радость жизни, так же, как и время», — прокомментировала дизайн сама Джейн.

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель.