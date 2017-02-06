Swatch обеспечит влюбленных часами в дизайне Мордилло

Швейцарская марка Swatch представила часы, приуроченные ко Дню святого Валентина. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Речь идет о часах Planet Love. Их дизайн разрабатывал аргентинский иллюстратор и карикатурист Гильермо Мордилло. В продажу часы поступят ограниченным тиражом в 14999 экземпляров.

Фото: пресс-служба Swatch 1 /3

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель.

В конце января 2017 года компания представила две модели часов, посвященных российским городам. На создание часов «Вечерняя Москва» дизайнеров вдохновили достопримечательности столицы: Кремль, Красная площадь и собор Василия Блаженного. Посвященная Санкт-Петербургу модель получила название «Петр I». Часы выполнены в синем цвете, а на циферблате изображен кораблик с флюгера Адмиралтейства.