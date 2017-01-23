Swatch посвятил часы Москве и Санкт-Петербургу

Швейцарская компания обновила коллекцию часов Destination и добавила в нее модели, посвященные городам России. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

На создание часов «Вечерняя Москва» дизайнеров вдохновили достопримечательности столицы: Кремль, Красная площадь и собор Василия Блаженного. Ремешок выполнен в красных тонах, по обе стороны от циферблата изображены купола.

Посвященная Санкт-Петербургу модель получила название «Петр I». Часы выполнены в синем цвете, а на циферблате изображен корабль.

Фото: пресс-служба Swatch

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель.

Одна из новинок марки — часы Rocking Rooster. Их выпуск приурочен к наступлению Нового года по китайскому календарю.