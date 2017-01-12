Swatch выпустил часы с огненным петухом

Швейцарский бренд Swatch выпустил новые часы — Rocking Rooster. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы бренда.

Поступление модели в продажу приурочено к наступлению нового года по китайскому календарю. На циферблате изображен символ года — огненный петух. Модель будет продаваться в специальной упаковке, оформленной в стиле национальной китайской росписи.

Фото: пресс-служба Swatch

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента массмаркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как second watch — «вторые часы», повседневная модель.

Среди новинок бренда — коллекции съемных тренчиков и пять гвоздиков для ремешков в виде эмодзи. Аксессуар под названием Mix&Match предлагается прикреплять к ремешку часов из коллекций New Gent и Gent, чтобы сообщать окружающим о своем настроении.