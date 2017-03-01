Swatch сделал женщинам часы по мотивам пирожных

В преддверии Всемирного женского дня швейцарская компания Swatch представила новую модель часов — Primevere. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы бренда.

Ремешки украшены разноцветными принтами в виде растений, рисунки выполнены в зелено-розовых тонах. Источником вдохновения для создания новой модели для дизайнеров послужили пирожные.

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель.

Одна из новинок компании — часы Planet Love над дизайном которых работал аргентинский иллюстратор и карикатурист Гильермо Мордилло.