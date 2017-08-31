Японцы сделали часы для беспечных девушек

Японская компания Casio показала лукбук в честь выпуска новой коллекции часов Baby-G. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 31 августа.

Источником вдохновения для съемок послужила идея беспечной молодости и того чувства свободы, которое, по словам представителей марки, приходит только летом.

Фото: Casio 1 /2

Сам лукбук похож на кадры, снятые на «мыльницу», создавая ощущение воспоминания о прошедших каникулах. В новую коллекцию вошли модели на базе BGA-230 в трех приглушенных цветах: голубом, розовом и матовом белом. Все часы водонепроницаемы и ударопрочны. Кроме того, они оснащены будильником и автоматическим календарем. Они уже появились в продаже, цена — 9990 рублей.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.