Бренд Swatch реализовал в часах технологию Bi-injection

Швейцарский часовой бренд Swatch пополнил свою коллекцию Skin 9 моделями в двух размерах, предназначенными для мужчин и женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 сентября.

Бренд реализовал в новой линии технологию Bi-injection (особый способ соединения деталей из разных материалов). В коллекции представлены абсолютно черные часы SkinSuit, белые с серебристым циферблатом SkinSnow, а также три стальные модели: SkinChic в цвете розового золота, черные Skinotte и SkinMoka цвета желтого золота. Модель SkinThrough своим дизайном напоминает первые модели коллекции Skin 1997 года.

Фото: пресс-служба Swatch 1 /3

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель. В июне 2017 года британский художник-абстракционист Иэн Дэвенпорт представил свою коллаборацию с брендом Swatch в рамках серии Art Special. В июле 2017 года бренд выпустил коллекцию Swissness с символами Швейцарии.