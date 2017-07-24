Swatch выпустил часы с коровьим колокольчиком

Швейцарский часовой бренд Swatch выпустил коллекцию Swissness. В нее вошли модели с декором в виде популярных символов Швейцарии, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В линии предлагаются часы Yodle с изображением исполнителя народной песни-йодля, Die Glocke с золотистым силуэтом коровы на циферблате и миниатюрным коровьим колокольчиком на ремешке, Randonneur с ботинками для хайкинга (горных походов), Uhrly в виде настенных ходиков с кукушкой, Edelblau с альпийскими эдельвейсами, черный и красный варианты часов Sistem Schwiiz с часовыми деталями и коровами на циферблате и другие модели.

Модель Yodle Фото: пресс-служба Swatch 1 /4

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель. Весной 2017 года бренд выпустил модель часов POP в лимитированной линии Milusine, разработанной совместно с дизайнером, иллюстратором и диджеем Бриандой Фитц-Джеймс Стюарт. В июне 2017 года британский художник-абстракционист Иэн Дэвенпорт представил свою коллаборацию с брендом Swatch в рамках серии Art Special.