Swatch выпустил часы «с перчиком»

Швейцарский часовой бренд Swatch представил новые летние коллекции часов под названием Spice Islands и Action Heroes. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 16 июня.

Фото: Swatch 1 /3

В первую коллекцию, название которой переводится как «Острова специй», вошли модели, декорированные в ярком южном стиле и броских цветах. На циферблате размещены броские надписи, символы и стилизованные изображения (например, острого перца). Вторая линия навеяна экстремальными видами спорта и граффити. Корпуса и браслеты часов выполнены из пластика флуоресцентных оттенков с эффектом деграде (перелива цвета).

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель. Весной 2017 года бренд выпустил модель часов POP в лимитированной линии Milusine, разработанной совместно с дизайнером, иллюстратором и диджеем Бриандой Фитц-Джеймс Стюарт.