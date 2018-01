Японцы выпустили ярко-розовые часы вместе с модным диджеем

Японский бренд ударопрочных электронных часов G-Shock создал коллаборацию с DJ Nigo и его брендом Human Made.

Выпуск капсульной коллекции приурочен к 35-летию бренда. В линейку вошли две модели в пластиковом корпусе: круглые часы оттенка фуксии и ярко-желтые часы характерной восьмиугольной формы со скругленными углами. Их дизайн основан на исторических моделях-бестселлерах бренда DW-5635-9 и DW-6935-4 соответственно.

Фото: Casio

На металлической задней крышке часов сделана гравировка 35th. Anniversary Model / Thank you from NIGO & K.IBE: часы разработаны также при участии Кикуо Ибэ, одного из руководителей департамента разработок компании Casio и создателя идеи ударопрочных часов G-Shock. Каждая из двух моделей выпущена лимитированной серией из 35 экземпляров.

Бренд G-Shock специализируется на создании мужских и женских ударопрочных электронных часов, а также моделей для использования в экстремальных условиях, например под водой. Бренд входит в корпорацию Casio. Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

