Созданы мотивирующие часы

Компания Casio представила новые часы Baby-G, которые способны помогать в достижении целей, а также различать шаг и бег трусцой. Об этом представитель бренда рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 25 сентября.

«Новая модель обладает функцией предупреждения о длительных периодах бездействия с подачей звукового сигнала для напоминания пользователю о необходимости быть более активным. Кроме того, с помощью часов можно задавать ежедневные цели, ведь они, как верный помощник, будут уведомлять об их достижении», — отметили в компании.

Фото: Casio 1 /2

В качестве дополнительной функции присутствует отображение количества шагов за последние пять часов. Также в устройстве есть журнал, который отображает ежедневные данные за восемь дней и еженедельные данные за четыре недели с количеством дней, за которые был достигнут запланированный результат.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.