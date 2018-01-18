Созданы работающие пять суток без подзавода часы

Швейцарская часовая компания Baume et Mercier представила на Международном салоне высокого часового искусства новую модель Baumatic, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Новая модель оснащена механизмом BM12-1975A, разработанным мануфактурой ValFleurier и специалистами проектного бюро группы Richemont. Механизм требует подзавода раз в пять суток (120 часов). Это обеспечивается применением заводного барабана из оптимизированного сплава, спуска, изготовленного по технологии Powerscape, а также кремниевой спирали Twinspir. Инновационные компоненты гарантируют дневную точность хода в пределах -4 / +6 секунд.

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Механизм заключен в корпус из стали с белым классическим циферблатом. Имеется также версия модели, имеющая сертификат хронометра Швейцарского института тестирования хронометров (COSC), что дополнительно гарантирует точность хода.

Ранее сообщалось, что швейцарский производитель часов класса люкс Richard Mille выпустил модель RM 53-01 Pablo Mac Donough в корпусе из карбона TPT. Новинка посвящена аргентинскому игроку в поло Пабло Мак Доноу. Для сохранения целостности механизма разработали конструкцию с двумя платинами и трехмерной структурой с тросиками, которая обеспечивает постоянную силу натяжения, сохраняющую равновесие конструкции.

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