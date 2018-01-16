Часы для забывчивых женщин покрыли бриллиантами

Швейцарская независимая часовая мануфактура F.P.Journe представила на Международном салоне высокого часового искусства ювелирные модели часов в коллекции élégante, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Модели élégante с электронным микропроцессором обладают запасом хода от 8 до 18 лет: в режиме покоя стрелки прекращают движение, но микропроцессор отсчитывает время, чтобы выставить его снова в нужный момент. По словам представителей мануфактуры, эта разработка предназначена специально для женщин, которые часто забывают заводить часы. Детектор механического движения у модели расположен в положении между метками «4» и «5» часов.

Новая версия élégante, представленная на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) предлагается в ювелирной версии. Корпус формы «плоская черепаха» выполнен из платины или розового золота и полностью павирован бриллиантами либо бриллиантами и цветными камнями, образующими узор на бриллиантовом фоне. Ремешок часов выполнен из кожи редкой змеи карунг.

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Ранее сообщалось, что швейцарский ювелирно-часовой дом Piaget представил женскую модель Extremely Lady в золотом корпусе и на браслете миланского плетения с чеканкой, имитирующий муаровую поверхность. Безель часов украшают 24 бриллианта, циферблат без часовых меток выполнен из перламутра. Модель снабжена кварцевым механизмом 56P. Дизайн модели навеян часами, выпущенными Piaget в конце 1960-х годов и принадлежавшими Джеки Кеннеди-Онассис, вдове президента США Джона Кеннеди.

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