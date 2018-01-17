Немцы выпустили часы в память покойного начальника

Немецкая часовая мануфактура A. Lange & Söhne представила новинки в коллекции 1815 — линию 1815 “Homage to Walter Lange”, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Новая линия часов в корпусах из белого, желтого либо розового золота с необычным усложнением — замирающей часовой стрелкой — посвящена умершему в январе 2017 года президенту компании Вальтеру Ланге и была разработана менее чем за год. Механизм с замирающей секундной стрелкой основан на изобретении Фердинанда Адольфа Ланге, прадеда Вальтера Ланге, сделанном в 1867 году и реализованном его дедом Эмилем Ланге.

Фото: A. Lange & Söhne 1 /2

Суть усложнения в том, что замирающая секундная стрелка может двигаться непрерывно или моментально останавливаться при нажатии на специальную кнопку. Функция будет полезна при измерении частоты пульса. Привод замирающей секундной стрелки выполнен на основе конструкции, которая использовалась в исторических механизмах. После каждой полной секунды один из шести зубцов звездочки освобождает находящееся под натяжением плечо рычага («коромысло»), оно делает быстрый оборот в 360 градусов вокруг своей оси и останавливается, упав на последующий зубец звездочки. При этом секундная стрелка переходит на одно значение секундной шкалы вперед.

Материалы по теме Точка отсчета Сколько стоят самые редкие часы в мире

Ранее сообщалось, что A. Lange & Söhne пополнила свою линию часов с классическими усложнениями и ручной отделкой Handwerkskunst новой моделью 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst с вечным календарем, сплит-хронографом и индикатором фаз Луны. Механизм калибра L101.1 заключен в 41,9-миллиметровый корпус из белого золота с открывающейся задней крышкой, гравированный в обронной технике с декором из синей эмали. Крышку украшает рельефное изображение древнеримской богини Луны Селены, декорированное гравировкой «трамбляж».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



