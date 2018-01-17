Ударопрочные часы посвятили аргентинскому игроку в поло

Швейцарский производитель часов класса люкс Richard Mille выпустил модель RM 53-01 Pablo Mac Donough в корпусе из карбона TPT, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Новинка посвящена аргентинскому игроку в поло Пабло Мак Доноу, другу марки и победителю многих соревнований. «В поло удары и сотрясения — обычное дело. Это очень элегантный и в то же время очень физический вид спорта. За свою карьеру Пабло перенес множество травм, в том числе переломов. Принимая это во внимание, я дал инженерам задание разработать часы с открытым механизмом, которым были бы не страшны самые сильные удары во время матча поло», — рассказал глава компании Ришар Милль.

Для сохранения целостности механизма разработали конструкцию с двумя платинами. Одна из них, так называемая периферийная, прикреплена к корпусу часов и несет на себе систему натяжения. Вторая, центральная, соединена двумя плетеными стальными тросиками толщиной 0,27 миллиметра с периферийной. На ней размещены все колеса часового механизма и модуль завода. Тросики закреплены на четырех натяжителях и пропущены через 10 роликов, образуя

трехмерную структуру. Она обеспечивает постоянную силу натяжения, сохраняющую равновесие конструкции.

Материалы по теме Точка отсчета Сколько стоят самые редкие часы в мире

Ударопрочное стекло разработано совместно с домом Stettler, специализирующимся на работе с сапфиром.

Ранее в январе сообщалось, что Richard Mille представил часы в честь автогонщика «Формулы-1», четырехкратного чемпиона мира Алена Проста модель с турбийоном и одометром RM 70-01 Tourbillon Alain Prost. Прост в настоящее время увлекается велогонками, и новые часы способны суммировать пройденную с начала сезона дистанцию. Счетчик одометра рассчитан на 99,999 километра. Запас хода модели — до 70 часов, индикатор запаса хода расположен в положении «5 часов». Асимметричный корпус часов выполнен из карбона TPT, винты — из титана, ремешок — из красного пластика.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!