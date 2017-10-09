Richard Mille посвятил гонщику Алену Просту часы с титановыми винтами

Швейцарский производитель часов Richard Mille представил часы в честь автогонщика «Формулы-1», четырехкратного чемпиона мира Алена Проста, сообщает Deployant.

Просту посвящена модель с турбийоном и одометром RM 70-01 Tourbillon Alain Prost. Прост в настоящее время увлекается велогонками, и новые часы способны суммировать пройденную с начала сезона дистанцию. Счетчик одометра рассчитан на 99,999 километров. Запас хода модели — до 70 часов, индикатор запаса хода расположен в положении «5 часов». Асимметричный корпус часов выполнен из карбона TPT, винты — из титана, ремешок — из красного пластика.

Фото: Richard Mille 1 /4

Ален Мари Паскаль Прост — французский автогонщик, четырехкратный чемпион мира (1985, 1986, 1989, 1993), участник 13 чемпионатов «Формулы-1». За аккуратный стиль пилотажа и гоночную стратегию получил прозвище «Профессор». В 2014 году взял на себя руководство командой Формулы-E — Renault-e.dams.

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Компания Richard Mille основана в Швейцарии в 1999 году. В год мануфактура выпускает около четырех тысяч часов и является одним из самых дорогих часовых брендов, который сотрудничает со многими знаменитостями шоу-бизнеса, спорта и искусства.

Летом 2017 года компания представила версию часов Sprint RM 67-02, посвященную олимпийским спортсменам-легкоатлетам: прыгуну в высоту Мутазу Эссе Баршиму и спринтеру Уэйду ван Никерку.