Мануфактура Richard Mille посвятила часы олимпийским легкоатлетам

Швейцарская часовая мануфактура Richard Mille представила обвновленную версию часов Sprint RM 67-02, посвященную олимпийским спортсменам-легкоатлетам: прыгуну в высоту Мутазу Эссе Баршиму и спринтеру Уэйду ван Никерку. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Размер корпуса часов формы tonneau («бочка») — 47 на 38 миллиметров. Модели оснащены скелетонизированным механизмом калибра CRMA7 с автоподзаводом. Корпус выполнен из композитного материала: верх из цветного Quartz TPT, внутренняя часть — из Carbon TPT. Винты, используемые для крепления корпуса, изготовлены из титана Grade 5. Благодаря этому вес корпуса составляет всего 32 грамма, что, как отмечает производитель, особенно удобно для легкоатлетов, которым посвящены модели. Часы в цветах южноафриканского флага выпущены в честь бегуна Уэйда ван Никерка, выступающего за ЮАР, в красно-белом корпусе — в честь Мутаза Эссы Баршима, спортсмена из Катара (флаг этой страны красно-белый).

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Уэйд ван Никерк — чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года и чемпион мира (2017) в беге на 400 метров. Мутаз Эсса Баршим — серебряный призер Олимпиады в Рио по прыжкам в высоту.

Компания Richard Mille основана в Швейцарии в 1999 году. В год мануфактура выпускает около четырех тысяч часов и является одним из самых дорогих часовых брендов, который сотрудничает со многими знаменитостями шоу-бизнеса, спорта и искусства.

В мае 2017 года мануфактура представила часы с ударопрочным турбийоном RM 27-03 Rafael Nadal "Tourbillon Shock Resistance", способные выдерживать перегрузки до 10 000 g. Их посвятили теннисисту Рафаэлю Надалю.