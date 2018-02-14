Швейцарцы выпустили новые часы с тахиметрической шкалой

Швейцарская часовая компания TAG Heuer представила новое поколение своей знаковой модели Carrera. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 февраля.

Carrera была впервые запущена в производство в 1963 году. Часы с новым механизмом автоматического хронографа калибра Heuer 02 и тахиметрической шкалой сохранили историческую схему расположения счетчиков на отметках «3 часа», «6 часов» и «9 часов».

Фото: TAG Heuer 1 /5

Отличительная особенность современных моделей коллекции TAG Heuer Carrera — скелетонированный циферблат и сапфировая задняя крышка корпуса, сквозь которую можно наблюдать за движением ротора. Часы заключены в модульный корпус диаметром 43 миллиметров, водонепроницаемый до 100 метров. Корпуса выполняются из различных материалов (стали, углеволокна, керамики или золота). В коллекции 13 моделей, в том числе одна модель с функцией GMT. Часы снабжены каучуковым или кожаным ремешком, металлическим либо керамическим браслетом с раскладывающейся застежкой.

Материалы по теме Сердечный дар День влюбленных — повод выразить чувства максимально материальным образом

В декабре 2017 года швейцарская часовая компания Tag Heuer выпустила лимитированную серию модели Link, посвященную модели и посланнице бренда Белле Хадид. Часы оснащены кварцевым механизмом, заключенным в черный керамический корпус с 48 бриллиантами по безелю. Часовые метки на перламутровом циферблате также украшены бриллиантами. Апертура даты размещена в положении «3 часа», на задней крышки модели воспроизведен автограф Беллы Хадид. Часы дополнены керамическим браслетом из звеньев узнаваемой формы, которая является признаком коллекции Link. Модель выпущена лимитированной серией из 500 экземпляров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!