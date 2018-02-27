Швейцарцы выпустили часы в честь спортсменов

Швейцарская часовая компания IWC Schaffhausen представила новые часы Pilot’s Watch Mark XVIII Edition «Laureus Sport for Good Foundation». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 27 февраля.

Презентация новой модели состоялась на церемонии вручения международной премии в области спорта Laureus World Sports Awards-2018 в Монако. Титановую заднюю крышку часов украшает гравировка по мотивам рисунка 11-летней бразильской девочки Аны Клаудии на тему «Время быть здоровым».

Фото: IWC Schaffhausen

Часы в корпусе из черной керамики с темно-синим циферблатом и черными стрелками с люминесцентным покрытием оснащены автоматическим механизмом мануфактурного калибра 35111 с запасом хода 42 часа.

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Лимитированная серия из 1500 экземпляров стала двенадцатой по счету в рамках сотрудничества IWC Schaffhausen с Laureus Sport for Good Foundation (Фондом Laureus «Спорт во имя Добра»).

В январе 2018 года швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen представила на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве новую коллекцию из 27 новых мужских и женских моделей в своих коллекциях Portugieser, Portofino, Pilot’s Watches и Da Vinci.

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