Выпущены часы для любителей черного

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin пополнила свою коллекцию Overseas новыми моделями в стальных корпусах и с циферблатами черного цвета. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 17 апреля.

В новой линии представлены хронограф в 42,5-миллиметровом корпусе, оснащенный мануфактурным калибром 5200 с автоподзаводом, и автоматический трехстрелочник в корпусе диаметром 41 миллиметр с механизмом мануфактурного калибра 5100. Механизмы удостоены сертификата Женевского клейма (Poinçon de Genève). Ротор механизма выполнен из высокопробного желтого золота с декором в форме розы ветров — символа линии Overseas.

Фото: Vacheron Constantin 1 /8

Часы можно носить на стальном браслете либо на ремешке из кожи миссисипского аллигатора. Также в комплекте предлагается каучуковый ремешок черного цвета. Благодаря оригинальной системе крепления владелец легко может менять ремешки.

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В январе 2018 года Vacheron Constantin представила на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) коллекцию часов Métiers d’Art Les Aérostiers. Это пять моделей, оснащенных мануфактурным калибром 2460 G4/1 с оригинальными индикаторами на дисках: эта индикация заменяет традиционную стрелочную. Циферблаты часов украшены гравировкой и витражной эмалью plique-à-jour в пяти гаммах: голубой, синей, зеленой, красной и коричневой. Основной мотив декора — старинные воздушные шары-монгольферы, тщательно воспроизведенные мастерами мануфактуры по изображениям на исторических гравюрах, причем все эти шары действительно поднимались в воздух в конце XVIII века.

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