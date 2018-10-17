Vacheron Constantin поместил на часы свиней

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin пополнила коллекцию Métiers d’Art «Легенды китайского зодиака». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 18 октября.

Модель с изображением свиньи (символа будущего, 2019 года по китайскому календарю) на циферблате без стрелок, с четырьмя апертурами для индикации часов, минут, дат и дня недели, оснащены автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2460 G4 с сертификатом Женевского клейма и ротором из золота. Калибр с апертурной индикацией (без стрелок) позволяет должным образом демонстрировать изображение символа года в центре циферблата.

Механизм заключен в 40-миллиметровый корпус из платины либо розового золота, циферблат из золота украшен ручной гравировкой и эмалью Grand Feu синего или светло-коричневого оттенка. Декоративный рельеф в виде свиньи также гравирован вручную и выполнен из платины либо розового золота. Часы снабжены ремешком из кожи миссисипского аллигатора темно-синего либо коричневого цвета.

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В сентябре 2018 года мануфактура Vacheron Constantin представила в своей новой коллекции Fiftysix первые автоматические часы с турбийоном. Коллекция Fiftysix посвящена исторической модели 6073, впервые выпущенной в 1956 году. В ее дизайне отражен классический стиль мануфактуры середины прошлого столетия.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

Фото: Vacheron Constantin 1 /4

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