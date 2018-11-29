Ценности
 
Последние новости
Украина перекрыла иностранцам доступ в Крым
Выбрана главная новогодняя елка России 
Новый президент Грузии отказалась от дворца Саакашвили
Найден хитрый способ получения скидок в аэропортах
Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино
Самый толстый мальчик в мире сбросил центнер
Найдена неизвестная причина гибели клеток у людей
Порошенко взялся за права россиян
Объяснена способность бескровного Эдварда из «Сумерек» заниматься сексом
Нурмагомедов отказался пожать руку Канделаки и объяснился
Новости партнеров

Россияне посвятили часы Apple Watch черной икре

Перейти в «Мою Ленту»

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новогоднюю коллекцию смарт-часов Apple Watch 4 Series. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 ноября.

В линейку, посвященную икре, вошли три варианта дизайна. Первые часы украшены рубинами, символизирующими красную икру, вторые — черными бриллиантами, а третьи — белыми (белая икра — самая дорогая икра белуги-альбиноса, добываемая иранской компанией House Almas). Каждые часы инкрустированы 633 драгоценными камнями диаметром полтора миллиметра.

«Икра — это дословный перевод названия нашего бренда и однозначный синоним богатства, такой классической, раздольной, хлебосольной и щедрой русской жизни на широкую ногу. Мы решили украсить драгоценной "икрой" часы Apple Watch Series 4, и буквально усыпали их бриллиантами», — поделился представитель Caviar.

Цена часов начинается от 2,5 миллиона рублей.

Ранее в ноябре Caviar представил линию iPhone XS со встроенными в корпус играми. В коллекцию Grand Complications Games вошли два варианта задней панели смартфона: с лабиринтом и с «колесом удачи».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве мужчина спустил на iPhone ванну мелочи
В России расширили функционал iPhone
В России представили гибрид iPhone и часов
Ценности
Ценности00:10Сегодня
Джон Леннон и Йоко Оно

Не гейши

Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
17:3328 ноября

Фанатка семьи Кардашьян надела нелепый наряд и опозорила бренд

20:1126 ноября

Bentley представила новый кабриолет

20:0327 ноября

Dolce & Gabbana сделает сумки уникальными

Ценности00:0118 ноября

«Много чанов с засоленной человеческой плотью»

Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
10:1124 ноября

В Британии похитили драгоценную историческую реликвию

11:10Сегодня

Королева надела дешевое платье на встречу с председателем КНР

18:5227 ноября

Косметическая компания наградила россиянку за медицинские открытия

Ценности00:0216 октября

Резиновые люди

Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
13:5122 ноября

Раскрыт секрет идеальной послеродовой фигуры

18:4928 ноября

Парикмахер поджег клиенту волосы и прославился

13:3927 ноября

Найден способ похудеть без диеты

Россия
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Россиян сажали за лайки и мемы. Но они отстояли право шутить
Крупнейший в мире магазин пива открылся в Москве
Вице-спикер Госдумы нашелся в Майами в «чудесном настроении»
Все материалы
Мир
Накипело
Почему США и Китай уничтожают друг друга в торговой войне
Трамп замечтался о конкурентах
США снова направили военные корабли к Китаю
Японцев заставят заплатить за рабский труд корейцев
В Италии неизвестные взяли в заложники 20 человек
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр ПорошенкоПорошенко ввел военное положение
Чем это грозит России и украинцам?
Порошенко взялся за права россиян
Украина перекрыла иностранцам доступ в Крым
Объяснено появление украинских кораблей в Керченском проливе
Порошенко назвал Путина императором
Все материалы
Экономика
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино
РЭУ им. Плеханова отказался раскрыть данные об образовании «неизвестного таджика»
Siemens поплатится за сотрудничество с Крымом
Корпорация МСП приняла участие в презентации инвестпроектов Приморья
Все материалы
Силовые структуры
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считанные секунды. Вот как они это делают
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Установлен «заминировавший» московские ТЦ номер телефона
Российские силовики расстреляли «Жигули» с экстремистами
Врачебными ошибками займутся следователи
Вооруженная разбойница напала на москвича ради шапки
Все материалы
Наука и техника
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Найдена неизвестная причина гибели клеток у людей
Раскрыта тайна строительства древних китайских пирамид
Найдены новые данные о потерях во Второй мировой войне
На дне океана зафиксировали загадочный гул
Все материалы
Спорт
Чужая виктория
ЦСКА проиграл аутсайдеру и вылетел из Лиги чемпионов
Сборная России впервые после чемпионата мира опустилась в рейтинге ФИФА
Нурмагомедов отказался пожать руку Канделаки и объяснился
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Акинфеева и Игнашевича захотели вернуть в сборную
Кадыров решил усилить «Ахмат» и сделать его вторым после UFC
Непобедимая россиянка вернется в UFC
Все материалы
Культура
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
Будь как Хокинг
Неизвестная сказка Марка Твена и зверские страсти: детские книги Non/fiction
«Все рэперы работают на Украину»
В России срывают концерты и задерживают музыкантов. Кто виноват?
Объяснена способность бескровного Эдварда из «Сумерек» заниматься сексом
Децл разглядел конспирологию в аресте Хаски
Главный разведчик России призвал дать денег рэперам
Регги признали культурным наследием
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал
Выступающая против унижений политик оказалась унижена из-за «болтающейся» груди
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Голуби устроили хаос в студии телешоу и нагадили на стол ведущих
Феминистку навсегда удалили из соцсети за фразу «мужчины — это не женщины»
Все материалы
Ценности
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Фанатка семьи Кардашьян надела нелепый наряд и опозорила бренд
Россияне посвятили часы Apple Watch черной икре
Dolce & Gabbana сделает сумки уникальными
Королева надела дешевое платье на встречу с председателем КНР
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Названы сроки замены посадочных талонов штрих-кодами в российских аэропортах
Пилот заигрывал с пассажиром посреди полета и напугал его
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
Турист снял на видео смерть своего спасителя-пилота
Все материалы
Из жизни
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Самый толстый мальчик в мире сбросил центнер
Прославившийся в сети петух-гигант нашел себе двух куриц
Женщина сходила к врачу и оказалась мужчиной
Беременная женщина села в тюрьму за открытую в магазине банку чипсов
Торговая сеть покаламбурила над психически больными людьми
Все материалы
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Машины Брайана О'Коннора
Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера
Поднимите мне веки
Подъемные фары – элегантные, красивые, но навсегда утраченные
У «Джипа» появился внедорожный рамный пикап
Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade
Новый Kia Soul получил «умный» вариатор
Все материалы
Дом
Старый город
Московские пенсионеры скупают элитное жилье. Что их остановит?
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Несовершеннолетнему сыну Тины Канделаки подарили жилье за 100 миллионов рублей
Состояние квартиры Осина шокировало наследников
Петербуржцев уличили в нелюбви к животным
Все материалы