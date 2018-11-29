Россияне посвятили часы Apple Watch черной икре

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новогоднюю коллекцию смарт-часов Apple Watch 4 Series. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 ноября.

В линейку, посвященную икре, вошли три варианта дизайна. Первые часы украшены рубинами, символизирующими красную икру, вторые — черными бриллиантами, а третьи — белыми (белая икра — самая дорогая икра белуги-альбиноса, добываемая иранской компанией House Almas). Каждые часы инкрустированы 633 драгоценными камнями диаметром полтора миллиметра.

Фото: Caviar 1 /3

«Икра — это дословный перевод названия нашего бренда и однозначный синоним богатства, такой классической, раздольной, хлебосольной и щедрой русской жизни на широкую ногу. Мы решили украсить драгоценной "икрой" часы Apple Watch Series 4, и буквально усыпали их бриллиантами», — поделился представитель Caviar.

Цена часов начинается от 2,5 миллиона рублей.

Ранее в ноябре Caviar представил линию iPhone XS со встроенными в корпус играми. В коллекцию Grand Complications Games вошли два варианта задней панели смартфона: с лабиринтом и с «колесом удачи».

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