В России представили гибрид iPhone и часов

Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar представил новую серию iPhone XS со встроенными в корпус механическими часами-скелетонами. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 17 октября.

В новую коллекцию вошли смартфоны в трех вариантах расцветки: Caviar grand complications skeleton black & gold, черный корпус которой украшен золотыми деталями, Caviar grand complications skeleton titanium, в дизайне которого преобладают титановые элементы, и Caviar grand complications skeleton pink gold — модель розового золота.

Фото: Caviar 1 /3

Задняя панель каждого устройства дополнена механическими часами с точным швейцарским механизмом, который заводится вручную.

Новый смартфон выпущен лимитированным тиражом: всего для покупки будут доступны 99 экземпляров. Их стоимость начинается от 302 тысяч рублей.

Ранее в сентябре Caviar показал новую линейку дизайнов корпуса для iPhone XS Max. В новую коллекцию вошли четыре варианта корпуса: «максимально роскошный», «максимально прочный», «максимально золотой» и «максимально легкий».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!