В Москве мужчина спустил на iPhone ванну мелочи

В московском магазине покупатель расплатился за новый iPhone мелочью, принесенной в ванне. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о смартфоне iPhone XS, который продавался по цене 100 990 рублей.

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«В понедельник вечером в наш магазин пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей», — рассказала сотрудница магазина Людмила Семушина. Она добавила, что продавец потратил около двух часов на подсчет необходимой для покупки мелочи.

После этого посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой лежали оставшиеся монеты.

В ноябре российский производитель люксовых аксессуаров и смартфонов Caviar представил линию дизайнов для iPhone XS со встроенными в корпус играми. В коллекцию Grand Complications Games вошли два варианта задней панели смартфона: с лабиринтом и с «колесом» принятия решений.

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