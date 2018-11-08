В России расширили функционал iPhone

Российский производитель люксовых аксессуаров и смартфонов Caviar представил линию дизайнов для iPhone XS со встроенными в корпус играми. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 8 ноября.

В коллекцию Grand Complications Games вошли два варианта задней панели смартфона: с лабиринтом и с «колесом» принятия решений.

Фото: iPhone 1 /2

Лабиринт на корпусе первой модели высечен из композитного камня, а внутри него перемещается золотой шарик. Корпус второй модели украсили дизайнерской версией оракула. Внутри вращающегося «колеса» спрятано 16 вариантов ответов.

Смартфоны из коллекции Grand Complications Games продаются по цене от 312 тысяч рублей.

В октябре Caviar представил серию iPhone XS со встроенными в корпус механическими часами-скелетонами. Задняя панель каждого устройства коллекции дополнена часами с точным швейцарским механизмом, который заводится вручную.

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