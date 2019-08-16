Найдена самая дешевая квартира Москвы

Ценовой минимум на рынке аренды жилья в Москве в августе 2019-го зафиксирован на уровне 19 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в материалах «Миэль-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За такую сумму, по статистике агентства, можно снять 30-метровую однокомнатную квартиру в районе Люблино. Квартира обставлена мебелью, в ней есть вся необходимая техника. При этом, как отмечают в «Миэль», в сопоставимом бюджете

можно арендовать квартиры и в других районах столицы. Например, за 20 тысяч рублей в месяц выставлены в аренду 17-метровая студия в Хорошево-Мневниках и 34-метровая «однушка» в Бибирево.

Ставки аренды в ближнем Подмосковье, по статистике компании, начинаются от 14 тысяч рублей в месяц. В Новой Москве квартиросъемщики могут ориентироваться на средние по столице ставки, при этом им могут попадаться и более доступные варианты.

Ранее в компании «Инком-Недвижимость» представили собственный рейтинг самых доступных съемных квартир российской столицы. По их данным, в августе 2019-го дешевле всего арендаторам обошлась бы 34-метровая «однушка» на Бирюлевской улице, за которую хозяева хотят получать 20 тысяч рублей в месяц.

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