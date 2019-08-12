Раскрыты данные о самых дешевых съемных квартирах Москвы

В августе текущего года минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составила 20 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных редакции «Ленты.ру».

По такой ставке сдается «однушка», расположенная в девятиэтажном доме на Бирюлевский улице около станции метро «Царицыно». Объект пригоден для проживания, но требует ремонта. В квартире есть мебель (шкаф-купе, диван, кухонный стол) и бытовая техника (кухонная плита и телевизор). Общая площадь жилья — 35 квадратных метров, размер кухни — восемь «квадратов».

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На втором месте рейтинга недорогих квартир в аренду — лот со ставкой найма 23,5 тысячи рублей в месяц в доме на улице Святоозерской (10 минут ходьбы от станции метро «Лухмановская»). Общий метраж объекта — 40 «квадратов», площадь кухни — семь квадратных метров. В квартире есть необходимый минимум мебели, бытовая техника отсутствует, ее приобретение в счет арендной платы не предполагается.

Третью позицию занимает однокомнатная квартира со стоимостью найма 25 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена на первом этаже панельной девтиэтажки на Чертановской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Пражская». Четвертое и пятое места рейтинга достались квартирам со ставками аренды 26 тысяч и 27 тысяч около станций «Царицыно» и «Домодедово» соответственно.

Ранее в августе стало известно, что из жителей крупных российских городов москвичи, сдающие квартиры в аренду, наименее терпимы к съемщикам неславянских национальностей. В Москве 14 процентов объявлений о сдаче жилья содержат свидетельства дискриминации по этническому признаку. В Санкт-Петербурге таковых 3,6 процента.

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