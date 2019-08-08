Москвичей уличили в ксенофобии

Из жителей крупных российских городов москвичи, сдающие квартиры в аренду, наименее терпимы к съемщикам неславянских национальностей. Об этом пишет «Новая газета».

Журналисты издания проанализировали 32 тысячи объявлений о сдаче жилья в базе ЦИАН, чтобы выявить предложения с ксенофобским контекстом. В выборку попали те города России, в которых есть метро: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. Некорректные варианты искали автоматически с помощью ключевых слов — упоминаний «славян», русских, жителей РФ разных регионов, других национальностей.

Выяснилось, что в Москве 14 процентов объявлений о сдаче квартир в аренду содержат свидетельства дискриминации по этническому признаку. В Санкт-Петербурге таковых 3,6 процента, в других крупных городах в совокупности около пяти процентов.

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«Стоимость доступных вариантов для "не славян" выше, чем для тех, кому посчастливилось соответствовать требованиям арендодателей к внешности и национальности, — констатируют авторы исследования. — А федеральный закон, запрещающий дискриминацию по национальному признаку, на деле не работает, поскольку реальных судебных прецедентов нет».

Журналисты также заметили, что владельцы квартир имеют смутные представления о «славянах». Порой имеются в виду все граждане центральной части России, а также белорусы и украинцы. Иногда последних дискриминируют из-за конфликта между Россией и Украиной, но в основном собственники выступают против арендаторов из Центральной Азии и с Кавказа. Идеальный съемщик, по мнению российских арендодателей, — это семейная пара славян, без детей и животных, с официальной работой и без вредных привычек.

В июле были названы самые непопулярные категории съемщиков жилья. В топ попали арендаторы с домашними животными, приезжие из южных республик бывшего СССР и из отдаленных регионов России, семьи с детьми, люди творческих профессий и представители сексуальных меньшинств.

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