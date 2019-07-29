Названы признаки превращения Москвы в перевалочную базу мигрантов

Застройка, которая запланирована в Москве в рамках программы реновации, способна привести к геттоизации города за счет заселения строящихся районов приезжими. Об этом «Ленте.ру» рассказал архитектор, почетный строитель Москвы Алексей Кротов.

«Москву превращают в перевалочную зону. Здесь все для приезжих. А для своих — реновация. Но по существу это все та же массовая застройка зданиями эпохи ипотеки. Бедненькая и страшная монолитная скука», — прокомментировал Кротов планы главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова по застройке районов реновации.

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Угроза геттоизации, по мнению Кротова, возникает из-за строительства многоквартирного жилья высотой до 31 этажа, слабо обеспеченного инфраструктурой и неудобного для жизни. Такое жилье, по мнению архитектора, собственники стремятся сдать в аренду, переезжая в более комфортное место. Квартиры в домах реновации востребованы у приезжих, в частности, их охотно арендуют трудовые мигранты, работающие на соседних стройках и рынках.

Программа реновации устаревшего жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году. Изначально главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говоря о будущей застройке в рамках программы, подчеркивал, что высота зданий будет находиться в пределах от 4 до 14 этажей. Однако затем эти планы были скорректированы: в частности, в районе Измайлово утверждено строительство 31-этажного дома, высота здания составит 100 метров.

В июле 2019-го стало известно о подорожании жилья в районах реновации: по словам Кузнецова, рост коснется как новых многоэтажек, так и старого фонда по соседству с ними.

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