Москвичей оставят без коммунальных квартир

С рынка недвижимости российской столицы постепенно уходят коммунальные квартиры, отмечается в материалах агентства «НДВ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о тех вариантах, где комнаты выделены в отдельные объекты и имеют свои лицевые счета. Летом 2019-го в продаже в Москве находится около трех тысяч таких комнат — на 4 процента меньше, чем год назад. Примерно треть из них расположены в Центральном округе города. Стоимость предложения, по данным «НДВ», начинается от 1,5 миллиона рублей и может достигать в среднем 10 миллионов (в зависимости от месторасположения квартиры, ее состояния, площади, количества комнат и других факторов).

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«Сокращение количества коммуналок в продаже в первую очередь связано с изменением психологии людей, — поясняют эксперты. — Коммунальные квартиры стремительно уходят в прошлое, так как собственники комнат, наоборот, стараются объединить усилия и продать квартиру целиком. Так дороже, и они получат большую сумму для улучшения своих жилищных условий».

При этом комнаты в столичных коммуналках по-прежнему востребованы. Их приобретают по различным причинам, указывают риелторы, в том числе для получения московского пакета социальных льгот и как «стартовое» жилье в столице.

В июне текущего года жителей другой российской столицы — культурной — уличили в нежелании покидать коммуналки. По наблюдениям риелторов, многие петербуржцы не хотят выселяться из коммунальных квартир, расположенных в центре города, потому что сдают недвижимость в аренду туристам, получая неплохой доход.

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