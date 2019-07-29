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Льготник сдал квартиру через Airbnb и лишился всего

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Жителя британской столицы Тоби Хармана оштрафовали более чем на 100 тысяч фунтов (7,8 миллиона рублей) за то, что он сдавал в аренду квартиру в центре города, выделенную ему по договору социального найма. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мужчина также лишился права на льготное жилье — его выселили. Квартиру, расположенную в самом сердце Лондона, предоставят другим жильцам. «Социальное жилье существует для того, чтобы обеспечить крышей над головой тех, кто остро в этом нуждается, а не для того, чтобы на нем зарабатывали непорядочные граждане», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте городского совета Вестминстера. В совете напомнили, что пересдавать льготное жилье запрещено, и за нарушениями, подобными допущенному Харманом, строго следят.

По данным «Би-би-си», 37-летний мужчина сдавал квартиру с помощью портала Airbnb. Он зарегистрировал аккаунт на фальшивое имя и наживался на дорогостоящей недвижимости с 2013 года. У представленных им апартаментов на Airbnb было более 300 отзывов. Выписки с банковских счетов лондонца показали, что он получал деньги от пользователей арендного сервиса на протяжении нескольких лет.

Выявив мошенничество, городские власти подали на Хармана в суд, и в конечном итоге дело разрешилось в пользу муниципалитета. Совет Вестминстера тем временем проверяет еще около полутора тысяч квартир, расположенных в пределах боро, на предмет незаконной сдачи в аренду.

Ранее в июле компания Airbnb запретила блогерше Хайди Лофлин, рассказывающей о своей борьбе с раком, арендовать любые апартаменты во всем мире после того, как она выругалась в адрес владельца одной из квартир в переписке.

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