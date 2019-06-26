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Туристки обнаружили скрытую камеру в ванной съемных апартаментов

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Три путешественницы из Малайзии обнаружили скрытую камеру в съемных апартаментах во время отдыха в Порту, Португалия. На рассказ пользовательницы Facebook под именем Руби Ву (Rubee Woo) обратили внимание в Asia One.

По информации в соцсети, подруга Ву собиралась принимать душ и заметила, что розетка в ванной выглядит странно. Тогда девушка посветила в нее фонариком от смартфона и увидела, что к верхней внутренней части розетки прикреплена маленькая камера.

Перепуганные туристки вызвали полицию и начали поиски нового жилья. Сотрудники правоохранительных органов прибыли через полчаса и извлекли камеру. «Мы быстро собрали наши сумки, передали ключи от квартиры полицейским и ушли. Когда мы добрались до нового отеля, было уже пять утра, — поведала автор публикации. — Когда мы уходили, хозяин даже не удосужился посмотреть нам в глаза».

Перед тем как уйти, Ву увидела, как полицейский курил вместе с владельцем апартаментов. «Мне показалось, что никаких мер не примут, и мне не хотелось, чтобы над нами смеялись лишь потому, что мы азиатки», — поделилась эмоциями малайзийка и добавила, что на всякий случай на следующее утро девушки обратились еще и в туристическую полицию. После этого туристки продолжили свое путешествие в надежде, что виновника накажут.

Представитель сервиса бронирования жилья Booking.com, через которое азиатки и нашли апартаменты со скрытой камерой, заверил, что компания уже начала расследование случившегося. Кроме того, он пообещал в полной мере возместить клиенткам сумму, потраченную на это жилье, а также компенсировать расходы, связанные с бронированием отеля.

В сентябре 2018 года пара туристов из Шотландии нашла скрытые камеры в квартире, которую они сняли на время отпуска в Торонто при помощи приложения для аренды жилья Airbnb. 34-летний путешественник Дуги Гамильтон рассказал, что он обнаружил устройство почти сразу. Оно находилось в электронных часах, которые показались мужчине подозрительными.

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