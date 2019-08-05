Названа минимальная стоимость аренды квартир в Подмосковье

В августе 2019-го самая дешевая квартира в ближней зоне Московской области сдается за 7 тысяч рублей в месяц — это «однушка» в Лыткарино, на улице Советской, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По такой же цене можно снять 28-метровую квартиру в Балашихе — правда, арендодатель требует предоплату за 3 месяца. Если добавить еще одну тысячу, то у съемщика появляется выбор жилья во множестве городов недалеко от МКАД — например, объекты за 8 тысяч рублей в месяц есть в Дзержинском, Люберцах, в Видном, Лобне и даже в непосредственно прилегающих к Москве Химках, где «однушки» в среднем сдаются по ставке 22 тысячи рублей в месяц.

В Подольске за эту сумму предлагают «однушку», где в плату входит стоимость коммунальных услуг. В Домодедово такие же условия, но только для «порядочной работающей девушки», причем со съемщицы требуют плату за два месяца вперед.

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В Одинцово и Мытищах за 8 тысяч рублей попадаются единичные предложения. В Долгопрудном ставки начинаются от 9 тысяч рублей (плюс оплата «коммуналки» по счетчикам), в Королеве — от 12 тысяч, в Красногорске — от 13 тысяч.

Самые высокие минимальные ставки аренды квартир аналитики зафиксировали в Реутове — от 15 тысяч рублей в месяц.

«Объявления о квартирах по низкой цене размещают как реальные собственники, по каким-то причинам снизившие ставку, так и агентства недвижимости, —поясняется в предоставленных материалах. — В последнем случае они могут оказаться "обманками": звонящему клиенту обычно говорят, что эта квартира сдана, но есть другая, еще лучше, только по вполне рыночной цене. Главное — не связываться с мошенниками, предлагающими перевести часть денег вперед».

Ранее, в июле, было названо число снимающих жилье россиян: по всей стране около 10 миллионов граждан арендуют недвижимость, и 49 процентов из них намерены оставаться в съемных квартирах или комнатах как минимум в течение ближайших двух лет.

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