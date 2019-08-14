Дорогое жилье признали вредным для здоровья

Высокая стоимость аренды жилья в США негативным образом сказывается на состоянии здоровья граждан, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на исследование Enterprise Community Partners.

В ходе проведенного компанией опроса более половины — 54 процента — из тысячи арендаторов заявили, что отложили различные медицинские процедуры из-за необходимости платить за квартиру или дом. Все 500 врачей, участвовавших в исследовании, отметили, что некоторые пациенты жалуются на низкий уровень доступности жилой недвижимости. 31 процент медицинских работников заявил, что как минимум четверть пациентов выражали обеспокоенность отсутствием на рынке недорогого жилья.

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Чаще всего съемщики откладывают диспансеризацию (42 процента респондентов выбрали этот вариант), не обращаются к врачам во время болезни (38 процентов) и пренебрегают рецептурными препаратами (35 процентов).

Как указывает Yahoo! Finance, за последние пять лет средняя стоимость аренды недвижимости в США увеличилась на 11 процентов. Среднестатистический американский арендатор тратит на жилье более 28 процентов своих доходов.

Ранее, в июле, было названо число снимающих жилье россиян: по всей стране около 10 миллионов граждан арендуют недвижимость, и 49 процентов из них намерены оставаться в съемных квартирах или комнатах как минимум в течение ближайших двух лет.

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