Названы способы заработать на единственном жилье

Даже имея в собственности единственное жилье, при желании можно получать от него ежемесячный доход, тратя на это минимум усилий. Варианты заработка перечислены в материалах агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы выделили пять основных способов извлечения прибыли из квадратных метров. Первый — организация в квартире семейного детского сада. Как отмечают специалисты, многие родители сталкиваются с нехваткой мест в детсадах, поэтому домашние сады пользуются повышенных спросом. «Для такого вида бизнеса подходят трех-, четырехкомнатные квартиры, оборудованные согласно определенным требованиям, — поясняют в «Метриум». — В частности, нужно будет обустроить спальню, игровую комнату, просторную кухню с количеством мест не меньшим, чем число детей, медицинский блок, закупить посуду, постельные принадлежности. Все это, в зависимости от производителя, обойдется примерно в 150-200 тысяч рублей».

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Второй способ — продажа фотографий квартир на фотостоках — специализированных онлайн-базах фотографий. Стоимость одного скачивания фото составляет порядка 0,25 цента, максимальная доходит до нескольких сотен рублей, указывают риелторы. Таким способом владельцы недвижимости могут дополнительно получать до нескольких сотен долларов в месяц.

Третий вариант — сдавать квартиры под фотосессии и видеосъемки. В среднем за один съемочный день вознаграждение собственника составляет 15-20 тысяч рублей. Кроме того, агенты рекомендуют сдавать в аренду балконы на время проведения праздничных мероприятий — этот способ заработка подходит владельцам видового жилья. Также можно организовать склад в одной из комнат. «Среднемесячная ставка аренды комнаты площадью 16-18 квадратных метров под склад составляет в спальном районе города порядка 15-20 тысяч рублей», — утверждают в «Метриум».

Ранее в июле были определены лучшие для ведения арендного бизнеса города России. Саратов занял первое место рейтинга: квартира в этом городе в среднем окупается за 12 лет, принося владельцу доход на уровне 8,4 процента годовых. На втором месте по уровню доходности арендной недвижимости — Симферополь, где среднестатистическая квартира окупается за 13 лет (доходность — 7,9 процента годовых). Также хорошие показатели у жилья в Астрахани, Краснодаре, Нижнем Тагиле, Челябинске и Ростове-на-Дону.

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