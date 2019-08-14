Дом
 
Последние новости
Ту-160 перебросили к границе США
В Минобрнауки объяснили ужесточение правил контактов ученых с иностранцами
Армен Джигарханян попал в больницу
Порошенко поведал об еще одном «выстреле» Зеленского в спину украинской армии
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Раскрыты эффективно защищающие от рака продукты
Россиянин впервые получил срок за манипулирование рынком
В московском метро запустят самый длинный маршрут 
Названы нелюбимые города россиян в Европе
Раскрыта тайна появления алкоголя в крови насмерть сбитого «пьяного» мальчика
Новости партнеров

Сотни людей выстроились в очередь за одной квартирой

Перейти в «Мою Ленту»

В швейцарском Цюрихе несколько сотен человек одновременно явились на просмотр съемной квартиры, сообщает The Local.

Аномальный интерес к объекту спровоцировала заявленная собственником арендная ставка — 1,148 тысячи франков (около 77 тысяч рублей) в месяц. В среднем аналогичные предложения обходятся в 2,3 тысячи франков в месяц. Цюрих — один из самых дорогих в стране рынков недвижимости, отмечает издание.

Потенциальные арендаторы квартиры выстроились в очередь длиной около 300 метров. Кому в итоге досталось жилье общей площадью 73 квадратных метра, не уточняется. Коллективный просмотр апартаментов проходил вечером в понедельник, 12 августа, и уже во вторник описание объекта было удалено из онлайн-базы недвижимости.

По данным портала Numbeo, собирающего информацию о стоимости жизни в разных странах мира, в среднем аренда жилья в центре Цюриха на 103 процента дороже, чем в центре Москвы. Для окраин двух городов разница составляет 161 процент, опять же в пользу Цюриха.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hundreds queue for bargain €1,000 apartment in Zurich
Раскрыты данные о самых дешевых съемных квартирах Москвы
Названа минимальная стоимость аренды квартир в Подмосковье
Ломбарды начнут сдавать в аренду жилье
Названы лучшие города мира для заработка на жилье
Другие материалы рубрики
Дом00:03 9 августа

Горящая земля

Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
11:45Сегодня

Японцы попытались раздать жилье бесплатно и потерпели неудачу

10:28Сегодня

В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье

08:35Сегодня

Миллениалы скупили треть новых квартир в Москве

Дом00:03 6 августа

Нескорая помощь

Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
07:15Сегодня

В российском городе ликвидировали токсичную квартиру

05:35Сегодня

Французам и итальянцам приглянулись шикарные квартиры в Москве

20:4113 августа

Россиянин снял коттедж и прописал в нем тысячу мигрантов

Дом00:08 4 августа

Живых надо бояться

Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
18:2613 августа

Московский рынок жилья обвалился

17:1013 августа

Созданная Ротенбергом компания выкупит тысячи «квадратов» в Москве

16:1013 августа

У россиян запретили отбирать жилье за небольшие долги по ипотеке

Россия
Россиянкам напомнили об ответственности перед государством
«Я помню тот день, когда мама получила похоронку»
Истории россиян, чьих отцов и матерей уничтожила советская власть
В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Езда Путина на мотоцикле без шлема осталась без объяснений
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Все материалы
Мир
Заключенный умер после пыток и побоев тюремщиков
Культ Ир Сен
Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
США рассказали о судьбе своих ракет в Европе
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
Украину предложили сделать приоритетом внешней политики США
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
Расстрелявший мечеть австралиец рассказал о любви к России
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко поведал об еще одном «выстреле» Зеленского в спину украинской армии
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Нового украинского депутата отругали за русский язык
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Непризнанную украинскую церковь ликвидировали
Все материалы
Экономика
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Назван лучший куриный шашлык
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Угрозы Трампа принесли Гватемале миллиард долларов
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
США пригрозили выйти из ВТО «при необходимости»
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Все материалы
Силовые структуры
Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР
«Вопрос решил, бабки получил»
Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
Российский город назвали столицей пыток
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Российский пенсионер перерезал веревки висящим на жилом доме альпинистам
Все материалы
Наука и техника
Назван новый способ предотвратить смерть от рака
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
В руинах Помпей найден древний клад с сокровищами
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
Перехвачены загадочные радиосигналы из далекого космоса
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Названы сроки ремонта «Лошарика»
Все материалы
Спорт
Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро
Сеад Колашинац и Месут ОзилРазборка лондонская
Английский криминал преследует футболистов «Арсенала». Карьеры звезд АПЛ под угрозой
Майк Тайсон подсчитал расходы на употребление марихуаны
С легким стартом
Разгромные победы МЮ, «Сити» и «Ливерпуля» — главные события первого тура АПЛ
Футболистка выжила в автокатастрофе с четырьмя погибшими
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Дзюба высказался о проблемах в России и критике власти от Панарина
Все материалы
Культура
Армен Джигарханян попал в больницу
Ким и товарищи
Она снимала Бейсингер, Линча и «Вудсток» — эти кадры сделали ее легендой
В США начали отменять концерты Пласидо Доминго после обвинений в домогательствах
Борьба в партере
Почему все здания театров нужно закрыть и передать РПЦ
Садальский вступился за пошутившую про блокадников Бузову
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Наказавшая хакера голыми фото актриса начала снимать порнофильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская блогерша показала опасное падение сына и прослыла худшей мамой
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Facebook тайно прослушивал пользователей
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Известную блогершу обвинили в постановочных свиданиях через Tinder
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Мужчина два часа бил возлюбленную блинами от штанги за удаление друзей в соцсети
Все материалы
Ценности
Самую молодую миллиардершу в мире уличили в преждевременном старении
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
В России мужчина заложил в ломбард арендованный Mercedes
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Вор украл у москвича iPhone с кремлевской звездой и пакеты с алкоголем
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
В новой рекламе помады углядели порнографический подтекст
Все материалы
Путешествия
Сыгравший в детскую игру с сотрудником аэропорта пассажир прославился в сети
В ад и обратно
Россиянин побывал на самой опасной гоночной трассе мира
Пассажирка набросилась на проводницу за просьбу сдать белье
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
В России предложили упростить иностранцам въезд в страну
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Американец оказался единственным пассажиром набитого мешками с песком самолета
Все материалы
Из жизни
Бесстрашный дайвер ввел в транс смертоносную акулу и попал на видео
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Голодный слон искал еду и затоптал ребенка
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Гостей свадьбы тайно накормили отбросами
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Голодный кот помог хозяевам обогатиться
Все материалы
Rolls-Royce Ghost Zenith: апофеоз роскоши
Коллекционное издание «Призрака» посвятили завершению выпуска модели
Длительный тест Hyundai Tucson с турбомотором и «роботом»
Поближе знакомимся с самым непопулярным вариантом корейского кроссовера
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Появились первые фотографии нового Kia Mohave
Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом
В России хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Все материалы
Дом
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Сотни людей выстроились в очередь за одной квартирой
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Японцы попытались раздать жилье бесплатно и потерпели неудачу
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Чистая вода появилась у жителей российского региона
Российский губернатор пригрозил увольнениями за срыв ремонта дорог
Все материалы