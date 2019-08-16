Спрос на московские новостройки обвалился

Впервые с января 2017 года количество заключенных сделок со строящимся жильем в Москве сократилось на 11 процентов. Также третий месяц подряд падает спрос на ипотеку, говорится в отчете риелторской компании «Метриум».

В июле 2019 года Росреестр зарегистрировал 5652 договора долевого участия. Это на 11 процентов меньше показателей июля 2018 года (6322 сделки) и на 52 процента меньше по сравнению с показателями прошлого месяца, июня 2019 года (11677 сделок).

По словам аналитиков, июньский всплеск числа сделок произошел из-за реформы долевого строительства. Застройщики массово выкупали собственные квартиры, чтобы соответствовать требованиям нового закона, вступившего в силу с 1 июля, и работать без эскроу-счетов. На них хранятся деньги, заранее внесенные будущими собственниками жилья — дольщиками. Теперь эти квартиры продаются по переуступке (продажа права на имущество до фактического оформления права собственности). При этом число сделок со стороны обычных покупателей фактически осталось на уровне прошлого месяца.

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По новым правилам, средства, внесенные дольщиками, должны храниться на специальных банковских эскроу-счетах, доступ к которым застройщики получат только после ввода дома в эксплуатацию. Однако проекты, готовые как минимум на 30 процентов, доля распроданных квартир в которых составляет не менее 10 процентов, можно достраивать по старым нормам.

Похожая ситуация складывается в ипотечном секторе. В июле в Москве было зарегистрировано восемь тысяч сделок, что на восемь процентов меньше, чем в июле 2018 года. Отрицательная динамика в годовом выражении пока сохраняется: в июле спад составил восемь процентов (по сравнению с июлем 2018-го), в июне — девять процентов, в мае — пять процентов.

На вторичном рынке жилья в июле отмечено повышение активности покупателей по сравнению с предыдущим месяцем, но при этом ее снижение в годовом выражении (пять процентов). Росреестр зарегистрировал 12563 сделки мены и купли-продажи. Это на 14 процентов больше, чем в июне (11011 договоров). В целом можно отметить, что июльское количество сделок оказалось высоким, учитывая тот факт, что многие были в отпуске.

По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, спад в годовом выражении связан с эффектом высокой базы — слишком больших показателей продаж прошлого года. При этом нынешние результаты, в том числе на вторичном рынке, аналитик считает достаточно высокими и вызванными снижением ипотечных ставок во многих банках. В будущем тренд продолжится, считает Литинецкая, поскольку ставки могут снизится до 9,5 процента годовых.

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