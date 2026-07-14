НАТО хочет быстро укрепиться на Украине. О главной цели альянса рассказал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
«НАТО стремится быстро укрепиться на Украине. Это уже не просто бред зарвавшихся политиков, а ультиматум принципиального характера. Именно против этого направлена наша специальная военная операция», — сказал он.
По его словам, об этом свидетельствуют высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для Украины. Он призвал «заставить "лающих" вернуться к здравой логике, пока не поздно».
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал глубже интегрировать Украину в военное планирование и структуры командования НАТО. «Нет лучшей инвестиции в долгосрочную безопасность Европы, чем включение сильнейшей военной силы Европы в состав альянса», — пояснил он.