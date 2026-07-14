Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:07, 14 июля 2026Россия

В России рассказали о главной цели НАТО на Украине

Карасин: НАТО хочет укрепиться на Украине, против этого направлена СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

НАТО хочет быстро укрепиться на Украине. О главной цели альянса рассказал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«НАТО стремится быстро укрепиться на Украине. Это уже не просто бред зарвавшихся политиков, а ультиматум принципиального характера. Именно против этого направлена наша специальная военная операция», — сказал он.

По его словам, об этом свидетельствуют высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для Украины. Он призвал «заставить "лающих" вернуться к здравой логике, пока не поздно».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал глубже интегрировать Украину в военное планирование и структуры командования НАТО. «Нет лучшей инвестиции в долгосрочную безопасность Европы, чем включение сильнейшей военной силы Европы в состав альянса», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Союзник России оказался на грани энергетического коллапса
    США вновь ударили по Ирану
    В США назвали вероятный источник вспышки инфекции со «взрывной» диареей
    Шурыгину оставили в СИЗО
    В Европе назвали большим позором связанное с Россией требование
    В сети обсудили видео с полуголой и грязной возлюбленной Тимати
    Действия «коалиции желающих» назвали «позерством»
    В США раскрыли детали новых санкций против России
    Норвегия лишилась части военной экипировки из-за Украины
    Крупный концерн впервые поставил Украине боеприпасы с нового завода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok