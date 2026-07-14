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10:45, 14 июля 2026Бывший СССР

Украину захотели интегрировать в структуры командования войск НАТО

Цахкна: Украину необходимо глубже интегрировать в структуры НАТО
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Украину следует глубже интегрировать в военное планирование и структуры командования НАТО. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, его слова передает ERR.

«Политическая интеграция уже стала нормой, и следующим шагом должна стать военная интеграция. (...) Нет лучшей инвестиции в долгосрочную безопасность Европы, чем включение сильнейшей военной силы Европы в состав альянса», — пояснил Цахкна.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре прописано, что в настоящий момент Киев уже вносит вклад в трансатлантическую безопасность. По его мнению, принятие «окончательного политического решения» не является необходимым для запуска процесса ускоренной интеграции Украины в структуры альянса.

Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году. При этом в декларации НАТО не упоминается обязательство о принятии Украины в альянс.

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